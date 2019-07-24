0553 313 94 23

Ses teknolojileri 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığını önlüyor

Opus Research, aralarında Türkiye’den Sestek’in de olduğu 13 global teknoloji şirketinin sesle kimlik doğrulama çözümlerini analiz etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Ses teknolojileri 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığını önlüyor

Opus Research, aralarında Türkiye’den Sestek’in de olduğu 13 global teknoloji şirketinin sesle kimlik doğrulama çözümlerini analiz etti. Rapor sonucunda; ses ve iletişim teknolojileri sayesinde, her sene yaklaşık 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığının önüne geçildiği tespit edildi.


ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Opus Research tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan “2019 Akıllı Kimlik Doğrulama ve Ses Biyometrisi” adlı raporda; ses biyometrisi odaklı kimlik doğrulama konusunda yazılım, hizmet ve platform sunan dünyanın önde gelen 13 teknoloji şirketi analiz edildi. Türkiye’den Sestek’in de yer aldığı rapora göre, analiz edilen şirketlerin çözümlerini kullanan yaklaşık 600 milyon sesli imza müşterisinin olduğu ve yıllık 2 milyar doğrulama işleminin gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu işlemler sayesinde ise yaklaşık 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığının engellendiği açıklandı.


Raporda ayrıca ses teknolojileri alanında uluslararası çözümler sunan Sestek’in, Türk Telekom ile 2011 yılında hayata geçirdiği sesli imza projesinden de söz edildi. Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sürelerinde kısalma ve müşteri memnuniyetinde artış sağlayan proje, sesli imza sayısı ile dünyanın en büyük ölçekli ses biyometrisi projeleri arasında yer alıyor.


Dünyanın önde gelen teknoloji üreticileri arasında


Raporu değerlendiren Sestek CEO’su Prof. Dr. Levent Arslan “Sestek olarak dünya standartlarında teknolojiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerimiz sayesinde mevcut teknolojilerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Böylece günümüz müşterilerinin beklentilerini en doğru şekilde cevaplayan çözümler sunabiliyoruz. ‘Ses biyometrisi’ çözümlerimizle, dünyanın önde gelen araştırma şirketleri arasında yer alan Opus Research’ün son raporunda yer almamız da bu konudaki başarımıza işaret ediyor” dedi.


Ses biyometrisi nedir?


Sesli imza olarak da ifade edilen ses biyometrisi, insan sesinin tıpkı parmak izi ve retina gibi kişiye özel olmasından hareketle kullanılan bir doğrulama yöntemidir. Şifre, parola ve güvenlik sorusu gibi geleneksel güvenlik önlemlerinin aksine unutulamaz oluşu ve kullanıcıların seslerinin 100’ün üzerinde parametre baz alınarak analiz edilmesi, ses biyometrisini çok daha güvenli hale getiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kepez’e portakallı cadde
    1. Kepez’e portakallı cadde
    2. Bu tuzağa düşmeyin
    3. Muradiye ilçesinde tarihi eser ve..
    4. Yabancı ekonomistler de TCMB'den faiz..
    5. Çıkan yangında işyeri kullanılamaz..
    6. Hollanda kampı başladı! Konyaspor..
    7. TCMB'den repo ihalesi
    8. Mülteciler arasında Yunanistan’a..
    9. HDP ve DBP yöneticilerine PKK/KCK..
    10. Emniyet terfi isim listesi 2019
    11. Yörüklerden Turgay Erdem’e ‘hayırlı..
    12. Piyasaların gözü ECB toplantısında
    13. Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen..
    14. Şanlıurfa’da hacı adayları dualarla..
    15. VEDAŞ’ın çalışmalarına jandarmadan ödül
    16. Resmen başladı! Benzin ve motorinde..
    17. "Bankacılık sektörü çift haneli..
    18. D-100’de kaza: 5 yaralı
    19. 200 yıllık gömlek modaya yön verecek
    20. "Hedefim dünya şampiyonasında..
    21. Antalya’da 103 kasap adayına kurban..
    22. Misafirlerini ağırladıkları sırada..
    23. CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın..
    24. Dopingli güreşçinin ikinci olimpiyat..
    25. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:..
    26. Rusya'dan Güney Kore'ye "pişmanlık"..
    27. Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuğu..
    28. Yüksek Lisans öğrencisinden kültür..
    29. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:..
    30. Ses teknolojileri 300 milyar dolarlık..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!