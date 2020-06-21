Oldukça sık görülen bir sağlık problemi olan ses kısıklığı, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Genellikle üst solunum yollarına bağlı yaşanan ses kısıklığı, ilerleyen zamanlarda kronikleşerek ciddi hasarlara neden olabilir. Birçok sebebi bulunan ses kısıklığı, sigaradan da kaynaklanabilmektedir. Peki ses kısıklığı nelerden kaynaklanır? Ses kısıklığına neler iyi gelir? İşte detaylar...

Ses kısıklığı hastalık olarak ortaya çıkabileceği gibi bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ses kısıklığı, boğaz içerisinde kuruluk, kızarıklık ve ağrıya neden olabilmektedir.

Ses kısıklığı nelerden kaynaklanır?

- Akciğer hastalıkları

- Kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketilmesi

- Sigara kullanımı

- Toksik maddelerin solunması

- Aşırı derecede öksürmek

- Alerjiler

- Boğaz, tiroid ve akciğer kanseri

- Tiroid bezi fonksiyon bozukluğu

- Ses tellerini aşırı kullanmak

Ses kısıklığına birebir gelen doğal tedavi yöntemleri

- Papatya çayı ile bal: Papatya çayı ile bal karıştırılır. Bu yöntem ses kısıklığına birebir gelmektedir.

- Bal ve zencefil: Bal ve zencefil karışımı boğaz ağrısına ve ses kısıklığına birebir gelmektedir.

- Turp suyu ve bal: 1 tatlı kaşığı turp suyu ile 1 tatlı kaşığı bal karıştırılarak içilir. Bu yöntem boğazların yumuşamasına yardımcı olur.

- Ada çayı ve ebegümeci çayı: Ada çayı ve ebegümeci çayı demlenip ılındıktan sonra 2-3 kez gargara yapılıp boğaz temizlenir. Kalan çay ise içilir. Her gün düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

- Tuzlu su: Tuzlu su ile yapılan gargara boğazların iyileşmesi ve mikroplardan arınması için etkilidir.