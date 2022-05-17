Ses kayıtları ortaya çıktı: Putin kan kanserine yakalandı

Rusya Devlet Başkanı ile yakın ilişkisi olan bir oligark, Vladimir Putin'in kan kanserine yakalandığını öne sürdü.

Rus oligark kayıtta, Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermeden kısa bir süre önce kan kanserine bağlı olarak sırtından ameliyat olduğunu ve buna "özel askeri operasyon" adını verdiğini söyledi. Oligark, kayıtta ayrıca Rusya'da ekonominin durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı olduğunu ve diğer oligarklar adına konuşuyormuş gibi görünerek Putin'in ölmesini hepimiz umuyoruz" dedi.

Oligark, "Putin, Rusya ekonomisini, Ukrayna ekonomisini ve diğer birçok ekonomiyi kesinlikle mahvetti. Sorun kafasında. Bir çılgın adam dünyayı alt üst edebilir" derken duyuldu.

New Lines dergisinin haberine göre, batılı iş insanı oligarkı korumak için ismini sakladı, ancak görüşmeyi izni olmadan kaydetti.

İsmi açıklanmayan oligark, ABD'li dergi New Lines tarafından elde edilen bir kayıtta, Mart ayı ortasında Batılı bir risk sermayedarıyla Putin'in sağlığını tartıştı.

Yeni iddialar, geçen hafta Zafer Günü kutlamaları da dahil olmak üzere, halka açık etkinliklerde çelimsiz görünen Putin hakkındaki artan sağlık endişeleri arasında geldi. Rusya Devlet Başkanı'nın aldığı katı önlemler ve diğer siyasi liderlerle görüşmek için uzun bir masa kullanması söylentileri güçlendirdi.

Diğer taraftan Putin, kendisi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında videoya kaydedilen bir görüşmede masasını sıkıca tuttuğunun görülmesinin ardından yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kaldı. Kremlin'in yayınladığı görüntülerde Putin, Şoygu'yu dinlerken ayaklarını aşağı yukarı hareket ettiriyor, huzursuz ve gergin görünüyor ve birkaç kez boğazını temizliyordu.

Putin'den talimatlar

Eski MI6 başkanı Sir Richard Dearlove ve daha önce bir NATO danışmanı olan Profesör Gwythian Prins, Putin'in ilerleyen sinir sistemi bozukluğu belirtileri gösterdiğini iddia etti.

New Lines, Rusya'nın ana güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'ndeki (FSB) memurlara Putin'in sağlığı hakkında spekülasyon yapmamalarının söylendiğini aktardı. Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat'in Rus baş araştırmacısı Christo Grozev, bölge şeflerine başkanın aylarca ömrü kaldığına dair spekülasyonları görmezden gelmelerini söyleyen bir not gönderildiğini söyledi.

Grozev, New Lines'a verdiği demeçte, "Bu talimat tam tersi bir etki yaptı ve çoğu FSB görevlisi birdenbire Putin'in gerçekten ciddi bir tıbbi durumdan muzdarip olduğuna inanmaya başladı" dedi.