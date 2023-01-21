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Spor Ses getirecek haber! Trabzonspor bombayı patlatıyor...
Spor

Ses getirecek haber! Trabzonspor bombayı patlatıyor...

Edin Visca'nın yerine kaliteli bir ayak arayan Trabzonspor'a Ukraynalı sağ kanat Yarmolenko önerildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 17:15:00 -
Ses getirecek haber! Trabzonspor bombayı patlatıyor...

Edin Visca'nın yerine kaliteli bir ayak arayan Trabzonspor'a Ukraynalı sağ kanat Yarmolenko önerildi.

Devre arası transfer döneminde henüz sessizliği bozmayan Trabzonspor'da yönetim transfer için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunun ardından harekete geçen Bordo-Mavili kurmaylara Andriy Yarmolenko önerildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda mutlaka görmek istediği 33 yaşındaki dünya yıldızının yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Haber7.com'a göre; oyuncunun bu düşüncesini koz olarak kullanmayı planlayan Bordo Mavili kurmaylar, girişimlerine başladı. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain FC takımında forma giyen 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul takımların da talip olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Al-Ain FC formasıyla 15 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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