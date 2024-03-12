Servet Çetin'den müthiş Hz. Ebubekir ve Hz. Muhammed cevabı! Sosyal medyayı yıkıp geçti

Uzun yıllar Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra bu sezon başında Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin, alınan istikrarsız sonuçlar sonrası 30 Aralık 2023'te Yiğidolar ile yollarını ayırmıştı.

Sivasspor'da 17'si Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıkan 42 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlılar ile ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Şimdilerde boşta olan Servet Çetin son olarak Socrates YouTube kanalına katıldı ve burada kendisine sorulan soruya verdiği cevap ile sosyal medyada gündem oldu.

"HAZRETİ EBUBEKİR'İN YERİNE GEÇMEK İSTERDİM"

Mehmet Demirkol’un programına konuk olan Servet Çetin, kendisine yöneltilen “Bir günlüğüne birinin yerine geçmek istesen kimi seçerdin?” sorusuna "Hazreti Ebubekir'in yerine geçmek isterdim. Peygamber Efendimiz'in dostu çünkü. O'nu görmek için.” cevabını verdi.

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Bu sözler sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.