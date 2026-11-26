Serum torbasıyla servis ettiler: Çılgınlıkta gelinen son nokta ‘damardan kahve!’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da bir işletmenin kahveyi müşteriye serum torbasıyla servis etmesi büyük tepki çekti. Sıradışı sunum sosyal medyada eleştirilirken, kullanıcılardan işletmeye yönelik, "Bir sonraki sunum olarak biberon verin milletin eline”, "Dikkat çekeyim diye iyice manyaklaştılar" gibi yorumlar geldi.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletmenin kahve sunumu görenleri şaşkına çevirdi. Kahveyi alışılmış fincanlar yerine serum torbasıyla servis eden işletmenin bu tercihi tartışma oluşturdu.
SIRA DIŞI SUNUM TEPKİ ÇEKTİ
Dikkat çekmek amacıyla tercih edildiği düşünülen sıra dışı sunum, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Görüntüleri değerlendiren kullanıcılar, kahvenin serum torbasıyla servis edilmesini gereksiz ve abartılı bulduklarını belirterek işletmeyi eleştirdi.
KULLANICILARIN YAPTIĞI YORUMLAR
İşletmenin sıra dışı sunumuna tepki gösteren kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:
• "Cidden bazı şeyleri abartmadan geçemiyoruz resmen."
• "Gün geçtikçe neye utanacağımıza şaşırdık."
• "Bir sonraki sunum olarak biberon verin milletin eline."
• "Dikkat çekeyim diye iyice manyaklaştılar."
• "Cahiliye döneminde bile bu cehalet yaşanmamıştır."
• "Gittikçe salaklaşıyoruz adlı çalışma diyelim biz ona."
• "İşletme adına çok utanıyorum."
• "Işık hızıyla delirdik."