‘ÜNİVERSİTELER YAPAY ZEKAYA HAZIR DEĞİL’ Gelecekte kariyer anlayışının da değişeceğini kaydeden Tarhan, sabit ücretli ve belirli bir iş yerinde çalışmaya dayalı modelin giderek azalacağını söyledi. Tarhan, “Kariyer artık yalnızca bir yerde işe girmek ve sabit maaşlı bir işte çalışmak değil. Çoğunlukla serbest, farklı formatlarda ve farklı yerlerde yapılabilen bir çalışma düzeni öne çıkacak. İnsanların yapay zeka, robotlar ve akıllı sistemleri kullanarak gerçek problemleri çözebilmesi gerekecek. Diploma ya da bir yerde bulunmak tek başına yeterli olmayacak” dedi.