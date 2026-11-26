Yapay zeka ile yeni meslekler yolda! Sabah işe gidip maaş alma dönemi bitiyor
Yapay zekânın iş dünyasında yol açacağı değişim, gençlerin meslek ve kariyer seçimlerini de etkileyecek. İş fütüristi Ufuk Tarhan, yapay zekâ nedeniyle bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, bazılarının dönüşüme uğrayacağını ve bugün henüz tanımlanmamış yeni iş alanlarının doğacağını belirtti. Tarhan, çalışma hayatındaki köklü değişimin 3-5 yıl içerisinde daha belirgin hâle geleceğini söyledi. Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Yapay Zeka ve Yeni Ekonomi” etkinliğinde ise teknolojinin istihdam, kariyer planlaması, eğitim ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri ele alındı.