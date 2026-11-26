Fon meselesinde kritik gün! Beştepe'de üç isim kameraların karşısına geçecek
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Fon soruşturmaları devam ederken gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, saat 19.00'da ortak basın toplantısı düzenleyerek süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon hakkında aldığı tasfiye kararının ardından başlatılan çalışmalar devam ederken Beştepe'den önemli bir toplantı duyurusu geldi.
GÖZLER SAAT 19.00'A ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda kameraların karşısına geçecek.
Saat 19.00'da başlayacak ortak basın toplantısında fon meselesinde gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalar yapılacak. Toplantıda basın mensuplarının soruları da cevaplandırılacak.
ARA ÖDEMELERDE KRİTİK TARİH 27 KASIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, daha önce gerçekleştirilen 11'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından sürece ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme taslağının tamamlandığı açıklanırken 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin son bölümünün 27 Kasım'da tamamlanmasının hedeflendiği bildirilmişti.
44,58 MİLYAR LİRA GERİ KAZANILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmalarına ilişkin açıkladığı son rakamlarla sürecin boyutlarını ortaya koymuştu.
Soruşturmalar kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu ve 91 şirkete kayyım atandığını belirten Gürlek, 85 kişiden gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini açıklamıştı.
ERDOĞAN SÜRECİN HIZLA TAMAMLANMASINI İSTEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmalarına değinmişti.
Adalet Bakanlığı ile ilgili kurulların yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını istediklerini ifade etmişti.