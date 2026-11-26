Okan Buruk yönetime bildirdi: Galatasaray'da beklenen Nhaga kararı çıktı
Galatasaray'da fazla şans bulamayan Renato Nhaga'nın geleceği merak ediliyordu. Genç orta saha devre arasında kiralık verilecek. Sadece yeni takımı belli değil...
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Galatasaray'da fazla şans bulamayan Renato Nhaga'nın geleceği merak ediliyordu. Genç orta saha devre arasında kiralık verilecek. Sadece yeni takımı belli değil...
Galatasaray, 2026'nın Şubat ayında Casa Pia'ya 6.5 milyon euro ödeyerek Renato Nhaga'yı kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. O dönemde Trabzonspor da devredeydi. Ancak Nhaga, Galatasaray'ı tercih etti.
Gine-Bissaulu futbolcu, aradan geçen zamanda istediği forma şanslarını bulamadı. Mevcut kadro yapısında da bunu başarması zor gözüküyor. Konuyla ilgili bir karar alındığı öğrenildi. Galatasaray, genç oyuncuyu kiralayacak. Ve mümkünse Nhaga'nın Türkiye'de kalması isteniyor.
Bazı Süper Lig ekiplerinin 1.72 boyundaki merkez orta sahayla ilgilendiği biliniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli önceliği; oynama garantisi... Belirli bir sayıda maç garantisi sunacak takım, öne geçecek. Galatasaray, sadece 6 aylık kiralama tekliflerine açık olacak. Cim-Bom, Nhaga'nın neler yapacağını görmek istiyor.
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