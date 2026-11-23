Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Harun Çimen ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Hazal Gülşen’in de araştırmacıları arasında bulunduğu çalışma, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti’nden bilim insanlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Entomopatojen nematodlar, tarımsal üretimde zararlı böceklerle biyolojik mücadele amacıyla kullanılan, toprakta yaşayan mikroskobik omurgasız canlılar olup kimyasal tarım ilaçlarına alternatif oluşturan bu organizmalar, özellikle bitkisel üretime zarar veren böcek larvalarının kontrolünde önemli bir potansiyel taşıyor. Söz konusu nematodlar, bünyelerinde bulunan simbiyotik Xenorhabdus türü bakteriler aracılığıyla hedef böcekleri enfekte ederek etkisiz hale getiriyor. Uygun şartlarda bu süreç yaklaşık 48 saat içerisinde gerçekleşebiliyor. Laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalar, yeni keşfedilen Steinernema hattingi türünün de tarımsal zararlıların kontrolünde etkili olabileceğini ortaya koyuyor.