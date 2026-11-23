Sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor Tarımda kimyasal mücadele yöntemlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesini her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Bu kapsamda entomopatojen nematodlar, çevre dostu biyolojik mücadele uygulamalarının geliştirilmesinde önemli alternatifler arasında yer alıyor. Steinernema hattingi türünün keşfi, tarımsal zararlılarla biyolojik mücadele alanındaki bilimsel bilgi birikimine katkı sunarken, gelecekte entegre zararlı yönetimi programlarında değerlendirilmesi açısından da umut vadediyor. ADÜ akademisyenlerinin uluslararası araştırma ekibinde yer alarak imza attığı bu önemli keşif, ADÜ’nün bilimsel araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik iş birliklerine sunduğu katkıyı bir kez daha ortaya koyuyor.