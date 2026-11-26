MALİ KAYIPLAR CİDDİ BOYUTLARA ULAŞABİLİYOR: Açıklamada görüşlerine yer verilen VDC Strategy Endüstriyel Otomasyon ve Sensörler Direktörü Jared Weiner, kurumların, bir fidye yazılımı saldırısının faaliyetlerini sürdürme ve müşterilerine hizmet sunma kapasitelerini nasıl etkileyebileceğini anlamaları gerektiğini belirtti. Weiner, bu sonuçların mali karşılığını ortaya koymanın, güvenlik, operasyon ve iş birimlerinin yöneticilerine riskleri değerlendirmek ve hangi alanlara yatırım yapılacağına karar vermek için ortak bir zemin sağladığını vurguladı. Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Baş Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini de fidye yazılımlarının, faaliyet gösterdikleri sektör veya coğrafyadan bağımsız olarak dünya genelindeki kurumlar için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini ifade etti. Assolini, saldırganların yeni fidye yazılımı varyantları geliştirdiğine ve saldırı tekniklerini sürekli değişen koşullara uyarladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Başarıya ulaşan bir saldırının yol açabileceği mali kayıplar ise ciddi boyutlara ulaşabiliyor. İşletmelerin yalnızca talep edilen fidye tutarına odaklanmak yerine operasyonel kesintileri, kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerin yeniden sürdürülebilmesi için gereken kaynakları da hesaba katarak saldırının toplam maliyetini değerlendirmesi gerekiyor. Proaktif koruma, etkin tehdit tespiti ve kapsamlı bir olay müdahale stratejisi, bu risklerin azaltılmasında kritik önem taşıyor."