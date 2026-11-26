Söz konusu maliyet hesaplamalarına idari para cezaları, mahkeme kararları sonucunda ödenebilecek tazminatlar, uzun vadeli itibar kaybı ve müşteri güveninin zedelenmesi gibi dolaylı etkiler dahil edilmedi. Bu nedenle fidye yazılımı saldırılarının şirketler üzerindeki toplam mali etkisinin hesaplanan tutarların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. İmalat, perakende, sağlık, finansal hizmetler ve profesyonel hizmetler gibi farklı sektörleri kapsayan araştırmada, Kaspersky'nin olay müdahale verileri ile farklı ölçeklerdeki işletmelere ilişkin yayımlanmış finansal referans verilerinden yararlanıldı. VDC Strategy, dünyanın altı farklı bölgesindeki fidye yazılımı saldırılarının maliyetini hesaplarken iş kesintisi, kurtarma çalışmaları, olay müdahalesi, hukuki danışmanlık ve fidye ödemelerini dikkate aldı. Bölgelere göre ortaya çıkan maliyet farklılıklarının, saldırıya maruz kalma olasılığından ziyade ekonomik koşullar, iş gücü maliyetleri, operasyonel kesintiler ve faaliyetlerin yeniden işler hale getirilmesi için yapılan harcamalardan kaynaklandığı belirtildi.