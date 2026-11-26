Meteorolojiden üç bölgeye sis uyarısı! Sıcaklıklar nasıl değişecek?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken soğuk hava etkisini sürdürecek. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olurken kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 4 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde yağışsız bir gün beklenirken gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
SÜRÜCÜLER SİSE DİKKAT!
Marmara Bölgesi ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.
SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR ARTACAK
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK
Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor.