Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde yağışsız bir gün beklenirken gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜLER SİSE DİKKAT!

Marmara Bölgesi ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR ARTACAK

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor.