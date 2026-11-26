Yücel Kaya, “CHP ve YP’den AK Parti’ye kavimler göçü” başlıklı yazısında Türk siyasi hayatında yaşanan belediye başkanı geçişlerini değerlendirdi.

Bir belediye başkanının partisinden ayrılmasının kişisel tercih olarak görülebileceğini belirten Kaya, onlarca belediye başkanının ayrılması halinde parti yönetimlerinin de kendilerini sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

SİYASİ ADRESLER DEĞİŞTİ, DOSYALAR KAPANMADI

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını ve CHP'nin bölünmesiyle başlayan süreci hatırlatan Kaya, siyasi adreslerin değişmesinin hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

CHP ve Yeni Parti yönetimlerinin belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişlerini baskı ve tehdit söylemleriyle açıklamaya çalıştıklarını belirten Kaya, ayrılan başkanların gerekçelerinin de dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

AK PARTİ'YE YAKIN YAZARLARI DA ELEŞTİRDİ

Belediye başkanlarının parti değiştirmesine prensip olarak karşı çıkan bazı AK Parti'ye yakın yazarları da eleştiren Kaya, seçmen iradesi konusunda şu dikkat çekici tespiti yaptı:

“Seçmenin belediye başkanına verdiği yetki, parti genel merkezine verilmiş bir vekâletname değildir.”

Partiye sadakatin usulsüzlüklere göz yummanın gerekçesi olamayacağını vurgulayan Kaya, parti değiştirmenin de geçmişteki hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını belirtti.

YENİ PARTİ'YE ÇARPICI SORU

CHP ve Yeni Parti yönetimlerinin kaç belediye kaybettiklerinden ziyade bu belediyeleri neden kaybettiklerini sorgulamaları gerektiğini ifade eden Yücel Kaya, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Peki Yeni Parti’de; ‘Bizim başkanlar neden AK Parti’ye geçiyor?’ diye haykıran, kendi yönetimini sorgulayan bir kitle var mı? Umarım vardır...”

YÜCEL KAYA'NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>