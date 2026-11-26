Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, İstanbul Şişli’de yaşanan ve otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal’a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğini söyleyen vurgunculara ilişkin sürpriz bir detayı deşifre ediyor. Araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, bozuk de” diyaloğunun yaşandığı Emba Otomotiv’in sahibi Abbas Sezgin’in, Sarıgül’ün gizli kasası Çağlar Sezgin’in ağabeyi, Sarıgül’ün taciz kamplarına öğrenci taşıdığı için tutuklanan eski muhtar Abdülkadir Sezgin’in amcasının oğlu ve Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Şişli Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Birgün’ün kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı.

KURNAZ LASTİKÇİ SARIGÜL’E GÖBEKTEN BAĞLI

İki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine Ekim 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturmanın ucu, tüm Türkiye’nin konuştuğu Şişli’deki lastikçi vurgunu ile kesişti. Şişli’de 9 Kasım’da meydana gelen olayda, Furkan Ünal isimli müşteriye dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylendiği ve araç kamerasına yansıyan, “Ayarı elleme, bozuk de” diyaloğunun yaşandığı Emba Otomotiv’in sahibi Abbas Sezgin’in, Sarıgül ailesine yönelik operasyonda gözaltına alınan çok sayıda isimle birinci ve ikinci dereceden akraba olduğu ortaya çıktı.

GİZLİ KASA ÇAĞLAR, ABBAS’IN KARDEŞİ

Akit muhabirlerinin edindiği bilgiye göre; skandal sonrası yaptığı açıklamada, “Biz 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir. Helal kazancımız vardır. Onun için üzgünüz” diyen işletme sahibi Abbas Sezgin’in, bir dönem Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün eski özel kalemi ve koruması olan Çağlar Sezgin’in ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Sarıgül’ün gizli kasası olarak bilinen Çağlar Sezgin, “kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması” suçundan tutuklu bulunuyor. Sezgin kardeşlerin, Mustafa Sarıgül ile yakın köylü oldukları ve Şişli Belediyesi’nin Sarıgül’e geçmesiyle ilçeye taşındıkları ifade ediliyor.

ABBAS’LA MUHTAR AMCA ÇOCUKLARI

Eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. ve diğer tanık beyanlarına göre Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediyesi Başkanlığı döneminde düzenlenen “liderlik” kamplarından sorumlu olduğu belirtilen Şişli 19 Mayıs Mahallesi eski muhtarı Abdulkadir Sezgin’in ise otomotiv servisinin sahibi Abbas Sezgin ile amca çocukları olduğu belirtiliyor. Sarıgül’ün taciz kamplarına öğrenci taşıdığı için gözaltına eski muhtar Abdulkadir Sezgin, Türkiye Değişim Partisi Şişli ilçe başkanı olarak biliniyor.

SARIGÜL’ÜN HAS ADAMININ KAYINBİRADERİ

Lastikçi Abbas’ın ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Şişli Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Birgün’ün kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Sarıgül’ün “has adamı” ve “kadim dostu” olarak bilinen Eyüp Birgün, Ekim 2026’daki operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı ve hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bunu nasıl öğrendiniz?

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Yaylapınar (Hanege) köyü nüfusuna kayıtlı olan Sezgin kardeşlerin ve amcazadeleri Abdulkadir Sezgin’in, Mustafa Sarıgül ile yakın köylü oldukları ve Şişli Belediyesi’nin Sarıgül’e geçmesiyle ilçeye taşındıkları ifade ediliyor. Skandal bağlantı sonrası, otomotiv servisinde yaşanan tamir dolandırıcılığı için “Balansı Sarıgül’den öğrenmişler” eleştirisi yapılıyor. Öte yandan; konuyla ilgili ulaştığımız Emba Otomotiv yöneticileri, firma sahibi Abbas Sezgin’in Çağlar ve Abdulkadir Sezgin ile akraba olup olmadıkları yönündeki sorumuz karşısında şaşkınlık yaşarken, önce inkâr ettikleri akrabalık bağı için; “Bunu nasıl öğrendiniz?” sorusunu sordu!