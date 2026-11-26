Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Karar gazetesinin üç yazarını samimiyet testine tabi tuttu.

Mustafa Çağrıcı'nın geçmişte rüşvet ve yolsuzluk üzerine yazılar kaleme aldığını hatırlatan Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bu konuları gündemine taşımadığını, buna karşılık fon soruşturması hakkında bir ay içerisinde iki yazı yazdığını belirtti.

AKİF BEKİ'NİN YAZILARINDAKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Akif Beki'nin tutukluların sağlık sorunlarına ilişkin farklı tutumlar sergilediğini ifade eden Karahasanoğlu, Beki'nin fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini de eleştirdi.

CÖMERT'İN MAZERETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yusuf Ziya Cömert'in, Yeni Parti'nin Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararını mazur görmesini eleştiren Karahasanoğlu, iki askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu bir dönemde böyle bir tutum sergilenmesine tepki gösterdi.

Karar yazarlarının tutumlarını samimiyet açısından sorgulayan Karahasanoğlu, yazısını “Yazık, binlerce defa yazık” sözleriyle tamamladı.

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