Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılıkları ve MİT Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları belirlendi. Yasadışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları, sanal medya platformlarından yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptıkları saptandı.