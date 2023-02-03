Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!

Dün gazetemizde yer alan “Serok Ahmet’ hendekçiler için sabaha kadar ağlamış” başlıklı haberde yer alan bilgilere ilişkin Basın Müşaviri Ufuk Karcı vasıtasıyla görüşünü sorduğumuz Davutoğlu, sessizliğe bürünmeyi tercih etti. Basın Müşaviri Ufuk Kırcı da telefonlara çıkmadı. İşte o sorular:

- Eşi Sare Hanım’ın basına yansıyan açıklamalarında dediği gibi hendek operasyonları başladığı gece sabaha kadar ağladınız mı?

- Operasyonlar sürerken 18/12/2015 tarihinde Brüksel dönüşünde Davutoğlu, “Bütün terör unsurlarından temizlenmek üzere yapılan operasyonun uzun süre olmaması, sivil halkın etkilenmemesi için gayret gösteriyoruz. Ama bütün Cizre’de, Silopi’de bu operasyonlar netice alana kadar sürecek. Eskiden olduğu gibi bu hendek ve barikatlar temizlendikten sonra geri çekilme yok. Orada kalınacak. Gerekiyorsa her sokakta güvenlik sağlanacak ve bunların terör yöntemleriyle Türkiye’nin teslim alınamayacağı onlara gösterilecek” şeklinde konuşmuştu. Eşinin basına yansıyan açıklamalarında ise, operasyonların başlatılmasını istemediği görüşü de var. Hangisi doğru?

- Ahmet Davutoğlu, hendek operasyonlarında şehit olan yaklaşık 800 güvenlik görevlisi için de ağladı mı?