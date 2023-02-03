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Gündem Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!
Gündem

Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Akit’in gündeme taşıdığı Güneydoğu’da ayaklanan PKK’lı teröristlere yönelik hendek operasyonları başladığı gün sabaha kadar ağladığına yönelik habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 09:18:00 -
Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!

Dün gazetemizde yer alan “Serok Ahmet’ hendekçiler için sabaha kadar ağlamış” başlıklı haberde  yer alan bilgilere ilişkin Basın Müşaviri Ufuk Karcı vasıtasıyla görüşünü sorduğumuz Davutoğlu, sessizliğe bürünmeyi tercih etti. Basın Müşaviri Ufuk Kırcı da telefonlara çıkmadı. İşte o sorular:

- Eşi Sare Hanım’ın basına yansıyan açıklamalarında dediği gibi hendek operasyonları başladığı gece sabaha kadar ağladınız mı?

- Operasyonlar sürerken 18/12/2015 tarihinde Brüksel dönüşünde Davutoğlu, “Bütün terör unsurlarından temizlenmek üzere yapılan operasyonun uzun süre olmaması, sivil halkın etkilenmemesi için gayret gösteriyoruz. Ama bütün Cizre’de, Silopi’de bu operasyonlar netice alana kadar sürecek. Eskiden olduğu gibi bu hendek ve barikatlar temizlendikten sonra geri çekilme yok. Orada kalınacak. Gerekiyorsa her sokakta güvenlik sağlanacak ve bunların terör yöntemleriyle Türkiye’nin teslim alınamayacağı onlara gösterilecek” şeklinde konuşmuştu. Eşinin basına yansıyan açıklamalarında ise, operasyonların başlatılmasını istemediği görüşü de var. Hangisi doğru?

- Ahmet Davutoğlu, hendek operasyonlarında şehit olan yaklaşık 800 güvenlik görevlisi için de ağladı mı?

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Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hasan

biji Erdoğan, otobüslerle gelen PKK lılarla konserde ağlamaya cevap verir belki

bakmak zamana

danışman olmak milletvekili olmak bakan olmak başbakan olmak ne diyelim birde muhafazakar olmak cumhurbaşkanı tayyip yanındakileri secerken dikkat etmeli akp oy vermiyor millet tayyip erdoğana veriyor oyu
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