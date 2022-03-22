Sermayenin güvenli limanı Türkiye

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ederken, askeri hiçbir operasyonda bulunamayan Batılı ülkeler, evrensel hususi mülkiyet hakkını yok sayarak Rus sermayedarların milyarlarca dolarlık malvarlığına el koyuyor.

Körfez ülkelerine uyarı

Bu hoyrat adımlar, Batı’da devasa yatırımlar gerçekleştiren Körfez sermayesine ders oluyor. Batı’ya trilyon dolarlar yığan Körfez sermayesi mensupları, yaşanacak en küçük krizde ne tür haydutluklara maruz kalacağını görerek yüzünü Ankara’ya çeviriyor. Halihazırda 1.5 trilyon dolarlık fona sahip olan Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve BAE’nin enerji, gayrimenkul, inşaat, denizcilik, sağlık, spor, sanayi, alt yapı yatırımlarının % 90’ından fazlasının Batı ülkelerinde olduğu biliniyor. Uzmanlar, sermaye ibresinin her halükarda güvenilir liman olan Türkiye’ye yönelmesi için bu krizin ibret vesikası içerdiğini söylüyor.

Türkiye bir fırsat

Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, şu değerlendirmede bulundu: “Küresel sermaye ağı bundan yaklaşık 150 yıl önce kuruldu. Bunun merkezi ise ABD. Bankacılık başta olmak üzere birçok ekonomik sistem tamamen küresel sermaye düzeneğinin kuruluşudur. Ne yapılırsa yapılsın bunlardan bağımsız bir düzen kurulmadıkça malvarlığına el koymalar, ambargolar, ekonomiye müdahaleler sürekli devam edecektir. Politik bir talebi veya beklentisi olduğu zaman ülkeler üzerinde bunu sopa olarak kullanıyorlar. Arap sermayesinin de buna dahil olduğu bu döngü küresel sermayenin yönetimindedir. Bunun dışına rahmetli Erbakan Hoca D-8’le çıkmaya çalıştı fakat bu çalışmaya katılan devletlerin üzerine gelerek projeyi akim bıraktılar. Bu gündem Arap sermayesi için fırsat olmalıdır. Sermaye peyderpey Türkiye’ye yönelmelidir. D-8, ortak para veya kendi paralarımız üzerinden ticaret sistemi olarak yeni bir finans sistemi kurulmalıdır. Bu coğrafyaya hitap eden, para döngüsünün burada olduğu, keyfi olarak el konulmayacak şekilde yeni bir sistem oluşturulmalıdır. Bu sisteme Türkiye’nin öncülük edebilir. Böylece devlet ve kuruluşların ekonomideki tam bağımsızlığı sağlanabilir.”

Oligarklar güvende değil

Uzman Ekonomist Prof. Dr. Atila Artam da, şunları kaydetti: “Mevcut Anglo Amerikan dediğimiz ABD’lilerle Ruslar arasındaki bu rekabet savaşında çıkan hadise Rusya’yı ekonomik olarak durdurmak için başlatıldı. ABD’nin tutumu her zaman malumdur; ‘ondan 3’e alma benden 8’e al. Yoksa senin kafanı kırarım!’ Rus oligarklar emek sarf ederek değil devlet desteğiyle edindikleri servetlerle biliniyor. Aynı durum Körfez sermayedarları için de geçerlidir. Onlar demek devlet demektir. İleride Batı arasındaki olası sürtüşmede neler yaşanacağı görülüyor.

Neden güvenli liman?

Türkiye bu savaşta tarafsız kalabilen tek ülke. İnşallah bu başarılı politikamız aynen sürdürülecektir. Bu yönüyle yatırımcı yönünden bakılırsa güvenilir bir liman. Batılı ülkeler için, Rusya için, Ukrayna için olduğu gibi Körfez ülkeleri için de güvenilir liman Türkiye’dir. Siyasi ve ekonomik istikrara da sahip olması hasebiyle Körfez sermayesi için ülkemiz ciddi bir cazibe merkezidir. Körfez sermayesi keyfiliğin değil istikrar ve güvenin adresi olan Türkiye’ye yönelmelidir. Muhalefetin de bu sürece katkı sunması gerekmektedir. ‘Her şeyi Araplara satıyorlar’ şeklinde söylem üretmesinler.”