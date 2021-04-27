Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sermaye Piyasası Kurulu'nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ



Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, iki gün süreyle sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş ayrı oturum şeklinde yapılacak.



Giriş sınavının yazılı aşaması İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirtecekler.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacak. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

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