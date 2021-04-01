Sermaye piyasalarını güçlendirecek adımlar atılıyor

“Sermaye piyasalarımızın etki alanını, orta uzun vadede sadece ülkemizle sınırlı kalmayarak bulunduğumuz bölgeyi de kapsayacak şekilde büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz” diyen Eraslan, “Hükümetin de gerek yatırımcıların gerekse şirketlerin sermaye piyasalarına yönelimini teşvik etmenin yanında, dünyanın önde gelen finans merkezlerinde olduğu gibi her türlü finansal varlığın işlem görebildiği sermaye piyasası oluşturma arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Eraslan, TSPB olarak Ekonomi Reformları kapsamında sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler konusunda ilgili kurum ve kuruluşların liderliğinde gerekli altyapı çalışmalarına etkin destek sağlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve etki alanının genişlemesi için Ekonomi Reformları’nda yer alan başta halka arzın teşviki ve BES’in güçlendirilmesi olmak üzere tüm düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin sektörümüz ve ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.”