‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’

OĞUZHAN GÜLTEKİN

ABD'nin sistemli olarak yürüttüğü ekonomik saldırılara karşı devletimize ve milletimize sendikalardan da destek geldi. “Geçmişte sıcak savaşla, sonrasında soğuk savaş ve hatta darbelerle diz çökmeye zorlanan ülkemiz, bu sefer dolar oyunuyla karşı karşıyadır” diyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “PYD, YPG, PKK’ya sağlanan desteklerin ve FETÖ’nün hain darbe girişiminin arkasından hep aynı devlet çıktı. Ancak şunu çok iyi anlamalıyız, ABD bugüne kadar hep bir şekilde üstü örtülü olarak üzerimize gelirken, bu sefer açıktan, birinci elden üzerimize geliyor. Fakat o devir bitti. Artık kendi ayakları üzerinde duran, vatan, millet sevdasıyla yolunda yürüyen bir Türkiye var” diye konuştu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “Bu süreç bize Amerika’dan dost olmayacağını gösterdi ve hazırda bekleyen alternatif politikalarımızın olması gerektiğini öğretti. Hamlemiz inanıyorum ki farklı olacak ve dünya döndükçe unutamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Bunun başarısız darbe girişiminden sonra ortaya konulan ikinci tuzak olduğunu ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Silahla başaramadıklarını ekonomiyle elde edilmeye çalışıldığı aşikardır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, “Türkiye’ye ekonomik savaşla boyun eğdirilmek isteniyor. Buna karşılık yerli üretim ve daha çok çalışmayla bu sürecin atlatılacağına inancımız tamdır. Devletimizin aldığı kararların arkasında olacağımızı, küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.