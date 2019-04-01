Serkan Yazıcı: “Marmaris’in kararına saygı duyuyoruz”

Cumhur ittifakının adayı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

31 Mart 2019 yerel yönetim seçimler Mahalli idareler seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim sonuçlarına dair bir basın açıklaması yaptı. Yazıcı açıklamasında, “Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana 90 gündür sahada gerekli çalışmaları yaptık. Marmaris’in geleceği için, kendi düşüncelerimizi ve hayallerimizi anlattık. Bu konuda halkımızla bütünleştik ve projelerimizi 3 boyutlu olarak çizdik. Marmaris’le ilgili bütün hissettiklerimizi ortaya koyduk. Bütün bunları yaparken nezaket çerçevesinde bir seçim kampanyası yürüttük. Hiç bir adayın şahsına, kişiliğine, karakterine herhangi bir söz söylemeden sadece yapacaklarımızı anlattık. Bu süreçte bize destek olan bütün seçmenlerimize teşekkür ederiz. Sonuç itibarı ile demokrasinin gereği olarak biz, çıkan sonuca saygı duyuyoruz. Bugün Marmaris’e seçilen başkan, Marmaris’in yaşayanı olarak, bizim de başkanımızdır. Kendilerine görevi boyunca başarılar diliyoruz. Kazanan adaya önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışmalarını bizim de hayallerimizden örnek alabilecekleri şekilde yol yürümelerini talep ederiz. Her şeyin en doğrusunu bilen halkımıza güvenimiz sonsuzdur, bizim tek istediğimiz şey daha yaşanabilir ve daha güzel bir Marmaris’tir. Bize bu süreçte destek veren teşkilatımıza, bizimle beraber çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, aileme ve tüm sevenlerime teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.