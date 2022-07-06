Serkan İnci CHP’yi şirin göstermeye çalıştı!

YENİ AKİT ANKARA

Lağım çukuru İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile her fırsatta Türkiye karşıtı eylemlerde bulunan ve Türkiye’nin gelişmesini ilerlemesini kendisine yediremeyen, ülkeye heykel yapmaktan başka icraatı olmayan, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile kol kola gezen CHP’nin gerçek yüzünü görmezden gelerek haktan, hukuktan anlayan bir çizgiye sahip olduğundan bahsetti.

İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yani büyük konuşmayayım ama bundan sonra kafa yorup maceraya atılmam siyasi parti konusunda. CHP’ye basar geçerim ömrüm boyunca gibi geliyor. En azından haktan, hukuktan anlayan bir çizgiye tutunmak lazım” ifadelerini kullandı.

İnci’nin paylaşımının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcıları ise İnci’nin zırvalarına gülüp geçerken “takım tutar gibi parti tutmak” bu olsa gerek yorumlarını yaptı.