Serinlemek istemişlerdi: Dereye giren iki kardeş kayboldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tokat’ın Niksar ilçesinde serinlemek amacıyla dereye giren iki kardeşten haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde deredeki şelaleye giren Uğur Karaman (17) ile Memduh Karaman (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki kardeşe ulaşmak için çalışma başlattı.