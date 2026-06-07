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Yerel Serinlemek için girdiği gölden cesedi çıktı
Yerel

Serinlemek için girdiği gölden cesedi çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Serinlemek için girdiği gölden cesedi çıktı

Batman'da serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren Serhat Sonğur (25), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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