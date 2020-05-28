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Aktüel

Serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:20:44 -
Serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Bismil ilçesi Kavuşak köyüne bağlı Şahinli mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte baraj suyu alanına gelen Emre Üzüm (16), serinlemek için suya girdi. Üzüm’ün suda çırpındığını gören arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Arkadaşları ve ailesinin yardım etmesiyle Üzüm, sudan çıkarıldı. Yakınları tarafından özel araçla Bismil Devlet Hastanesine aldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Savcılığın yaptığı ön otopsiden sonra Üzüm’ün cansız bedeni ailesine teslim edildi.


Üzüm gözyaşları arasında defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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