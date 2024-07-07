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Sağlık Serinlemek için bu hatayı yapmayın
Sağlık

Serinlemek için bu hatayı yapmayın

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:22:00 -
Serinlemek için bu hatayı yapmayın

Uzmanlar, sıcak yaz günlerinde soğuk duşun sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini belirtti.

Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felçliği ve kalp krizine yol açtığını söyleyen Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, "Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek. Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir. Yada kişide altta yatan kalp krizinin artmasına sebep verecektir. Bir diğer yanlış yöntem ise sıcak havalardan ferahlamak için yapılan soğuk ve sıcak duşun sıcaklığı çok önemli. Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, 22 ile 26 deredeki suyu tavsiye ediyoruz. İnsan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizini ve yüz felçliğine yol açabilir" dedi.

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