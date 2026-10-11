Serik'te yağış uyarısı nar hasadını öne çekti, tarlada kilosu 15 ile 30 lira arasında

Antalya'nın Serik ilçesinde nar hasadı, yaklaşan yağışlı hava tahminleri nedeniyle planlanandan erken başladı. Tarlada kilogram fiyatı, ürünün kalitesine göre 15 ile 30 lira arasında değişiyor.

Rekoltenin geçen yıla göre yüksek olduğu sezonda hava şartları nedeniyle kalitede kısmi düşüşler yaşandı. Artan işçilik ve depo maliyetleri nedeniyle piyasada tüccar sayısının azaldığı belirtiliyor. Toplanan narlar yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Yıldırım: "Kalitede geçen yıla kıyasla biraz düşüş var"

Narenciye soğuk hava deposu sahibi Mithat Yıldırım, hava şartlarının yağışlı gösterilmesi nedeniyle hasada mecburiyetten biraz erken başladıklarını ifade etti. Sezonu değerlendiren Yıldırım, "Bereketli bir yıl, geçen yıla göre rekolte biraz yüksek. Ancak hava şartlarından dolayı kalitede geçen yıla kıyasla biraz düşüş var. Yine de verim oldukça güzel" dedi.

Yıldırım, tarlada narların kalitesine göre 15 ile 30 lira arasında satın alındığını aktardı. Bakımlı ve kaliteli ürün yetiştiren üreticinin yüzünün güldüğünü kaydeden Yıldırım, piyasadaki durgunluğu şöyle anlattı:

"Geçen yıllara nazaran tüccarlar az, talepte azalma var. Piyasada çok mal var; tüccarlar şu an kaliteli narları tercih edip aldı, bakımsız olan narlar ise bekliyor. Meyve suyu fabrikalarına gidecek sulu narlar ayrıştırıldıktan sonra, sofralık narlar koruyucu poşetlerle soğuk hava depolarında aralık, ocak, şubat ve mart aylarına kadar muhafaza edilebiliyor" diye konuştu.

Kesim Serik ve Finike'de yoğun sürüyor

Nakliye sektöründe taşımacılık işiyle uğraşan Emre Kaptan, ekim ayı itibarıyla başlayan kesimlerin Serik ve Finike'de yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Narların işletmelerde sınıflarına göre ayrıldığını aktaran Kaptan, "Toplanan narlar işlenip kasalara konuyor, ardından soğuk hava depolarına alınıyor. Talebe göre yurt dışı ve yurt içine sevk ediliyor. Şu anda ağırlıklı olarak Rusya pazarına çalışıyoruz, ancak Avrupa'ya da ciddi gönderimler var" şeklinde konuştu.

45 yılını narenciyeye veren işçi: "Bu işle ev sahibi oldum"

Nar hasadı ve narenciye işleme tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarım işçileri için ekmek kapısı olmayı sürdürüyor. Mersin'den gelerek Serik'e yerleşen Hamide Okur, 3 yıldır aynı tesiste çalışıyor.

45 yıldır İzmir, Mersin, Isparta ve Bursa gibi pek çok şehirde narenciye işçiliği yaptığını anlatan Okur, "Hiç evlenmedim, hayatım boyunca hep bu işi yaptım. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bu işten kazandığım parayla kendi evimi aldım, şu an emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum" dedi.