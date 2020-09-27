  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı
Spor

Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı

Milan, Crotone'yi zorlanmadan 2-0 yendi - Sassuolo, Spezia'yı 4-1 mağlup ederken, Hellas Verona da Udinese'yi tek golle yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:25:10 -
Serie A'da top koşturan Türk futbolcuların takımları haftayı galibiyetle kapattı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan Türk oyuncuların takımlarından Milan, Sassuolo ve Hellas Verona, ligin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı.

Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı sürdüren Milan, Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Milan'ın gollerini 45+2. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 50. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Kırmızı-siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, özellikle 2. golün başında yaptığı baskıyla topu kazanması ve pozisyonu hazırlamasıyla dikkati çekti. Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Milan, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve zirve ortakları arasında yer aldı.


- Sassuolo deplasmanda, Hellas Verona evinde galip


Milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Filip Djuricic, 64. dakikada penaltıdan Domenico Berardi, 66. dakikada Gregoire Defrel ve 76. dakikada Francesco Caputo atarken, ev sahibi takımın tek golünü ise 30. dakikada Andrey Galabinov kaydetti. Bu sonuçla Sassuolo puanını 4'e yükseltti.

Konuk ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Mert Müldür, 46. dakikada Pedro Obiang'ın yerine maça dahil olurken, Kaan Ayhan ise 78. dakikada Vlad Chiriches'in yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise evinde Udinese’yi 1-0 yendi. Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Andrea Favilli attı. Mert Çetin ve Koray Günter, ilk 11'de başladıkları müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona, Udinese galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, 2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yapmış oldu.


- Napoli deplasmanda farklı galip


Günün diğer maçında Napoli, konuk ettiği Genoa'yı 6-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı. Napoli'nin 5. golünü geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas kaydetti.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Napoli, 6 puan ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A'da top koşturan bir diğer milli oyuncu Merih Demiral'ın takımı Juventus ise bu akşam başkent deplasmanında Roma ile karşılaşacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajans..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı