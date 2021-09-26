  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Serie A’da çılgın gol! Elindeki şişeyle gol attı
Spor

Serie A’da çılgın gol! Elindeki şişeyle gol attı

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Hellas Verona'yla 3-3 berabere kaldı. Büyük heyecana sahne olan maça Genoa forveti Mattia Destro'nun attığı gol damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 05:05:00 -
Serie A’da çılgın gol! Elindeki şişeyle gol attı

Elinde su şişesiyle rakiplerini geçen İtalyan futbol , ağları havalandırmayı başardı. Futbolseverler, futbolcunun elindeki su şişesini golün tekrarında fark ederken sosyal medyada o anlara beğeni yağdı.

İtalya Serie A'da haftanın en çekişmeli maçlarından birine sahne oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, 2 farklı öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü. 90. dakikada skora yeniden dengeyi getiren Hellas Verona, 1 puana razı oldu.

Takımına beraberliği getiren golü attı

Genoa'ya beraberliği getiren 2. gol ise maça damga vurdu. Mattia Destro elinde taşıdığı su şişesiylerakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Futbolseverler futbolcunun elindeki su şişesini golün tekrarında fark ederken, sosyal medyada o anlara beğeni yağdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay