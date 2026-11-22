İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Şeriatsız Şehitlik de Şefaat de Olmaz. Allah'a rağmen şeriat yapıcı, yasa yapıcı ortaklar! Şeriatsız Şefaat Olmaz.

Rabbul Alemin Şura Suresi 21'de Onların Allah'tan başka şeriat yapıcı, yasa yapıcı, meşruluk belirleyici ortakları mı var? Allah'ın izin vermediği, Allah'ın izin vermediği bir şekilde Allah'a rağmen şeriat yapıcı, yasa yapıcı ortakları mı var? Buradan şunu anlıyoruz. Şeriat yapmak, yasa yapmak ilahlık işidir. Bu Allah'ın işidir.

Eğer Allah'a rağmen Allah'ın izin vermediği konularda bu işe kalkışan varsa o ilahlaşıyordur. Kalkıştıranlar da burada paydaş olanlar da onu ilah ediniyordur. Bu çok temel umdelerden, İslam'ın temel mevzularından birisi. Ve Kelime-i Tevhid dahil, iman dahil bunun üzerine bina edilir. İş, emeksiz yemek olmaz. Önce şu dünya hayatımızda bile eğer bir düzen tutturmak, bir meşruluk, doğruluk ve selamet ve emniyet istiyorsak, huzur ve saadet istiyorsak o zaman işin yasalarına uymamız lazım.

İşte şu bedenin sıhhati biyolojik yasalardan, biyolojik şeriattan geçiyor. Etrafımız, afakımız fizik, kimya, şer'i yasalardan, tabi yasalara uymaktan geçiyor. Aynen bu mihvalde ruh sağlığımız ve cemiyet sağlığımız da ruhi ve cem'i alanlardaki Allah'ın şeriatına, yasasına ittiba etmekten geçiyor.

Yoksa Allah bize zorluk olsun diye değil, bu dini hayatı, kolaylaştırmak ve geleceği de cennet etmek için Allah-u Teala bu dini vaaz ediyor. Ama gel gör ki, işte bakın dilimiz o kadar alışmış ki, çok haberlerde medyada çok sık rastlıyoruz, yasa yapıcı, yasa yapıcı şunu yaptı bunu yaptı, kimi kastediyorlar? Malum, malum kurumları, kişileri vs. Nasıl oldu peki? Allah'ın kitabında böyle yazıyor, hayatta duyduklarımız, gördüklerimiz başka bir telden canıyor.

Burada bir tenaküs, bir zıtlık yok mu? Olmaz olur mu? Bal gibi var. Bu da aslında hastalıklı bir tablo olduğunu hem de öyle sıradan bir hastalık değil, hayat meyt memat meselesi, ölümcül bir hastalık. Kanser şu anda %50'nin üzerinde tedavi ediliyor.

Velev ki edilmedi, %50'nin altında velev ki öldün, 3 sene 5 sene, 10 sene 20 sene sonra ölecektin de, 3-5 sene, 10 sene 20 sene önceden öldün, ölmeyen var mı? Ne oldu? Sana 5 sene kaybettirdi. Peki, öbür hastalık Allah'a rağmen Allah'ın izin vermediği yasa yapıcılar ittihaz edinmek. Hem bu dünya hayatımızı berbat eder, hem ahireti.

Çünkü ehliyetsiz kişilere, hak hukuk bilmeyen, hakkı olmayan ve ehliyeti olmayan kişilere kendi canımızı, hayatımızı, ülkemizi ve devletimizi ve vatandaşı, milleti, halkı teslim etmek oluyor. Yani bir kanser tedavisi için ehil olmayan birine gider misiniz? Getirisi götürüsü ne? Ya ebedi hayat için? İşte halk halk denip duruluyor, ya sen kanser tedavisi için bile halka mı gidiyorsun? Öyle mi? Ehil kişine gidiyorsunuz. Aslında o da bir yalan. Bakın şu anda halk falan da yalan. Ağzına bir parmak bal. Şu anda halk mı yasa yapıcı? Seçtikleri bile değil. Mesela 100 yıl öncesinin yasa yapıcısı yapmış. Değişmez maddeler. Değişmez., 100 yıllardır vesaire. Halk bunun neresinde? 10 yıl, 100 yıl önce onu yaparken halk var mı? Seçtikleri var mı? Arananlar bile yok. Peki bundan daha büyük ehliyetsizlik olabilir mi? Halk olsa diyelim kendi düşen ağlamaz. Kendisi düşsün bari ver ona, o yapsın. Kaldı ki o da zaten işin ehline gidecektir. Hasta olunca doktora gidecektir. Öbüründe ustasına gidecektir. Ve bu işin Rabbi, Erbabı kim? Tabii ki Allah. Allah yaratırken kim yanındaydı da kalkıp yada yapar, yanında olmak ne para eder? Birisi bir şey yapıyorken yanında olmak bile onun ehil olduğunu gösterir mi? Halbuki hiç kimse Allah yaratırken yanında değildi. Öyle mi? Allah ayet-i kerime de öyle buyurur. İşte ben şunu bunu yaparken sen orada mıydın? Öyle mi? Kim oradaydı? Görmedi bile. Görse de şaşar zaten, idrak edemez.

Çünkü onun hardveri, yapısı onu algılayacak durumda bile değil. Musa Nebi, Ya Rabbi göster kendini. Ne oldu? Yani görme bile göremez bu gözün yapı sistemiyle. Allah haşa, bu Allah'ın bize gösterdiği kadar görecek bir yapıda. Bunca muazzam ahsen-i takvimin bile bir sınırı var. Haddini bil. Sen ne cüretle kalkıp bunları yapıyorsun. Bir de halkı suça ortak ediyorsun. Halk adına.

Ya git kendin adına yap, o zaman ne halt ediyorsan et. Zaten kendin yapmışsın. Bir de atananlar arasından bile itiraz edenleri admışsın.

Bilmem ne Topal Osman vesaire ile öldürtülerek köşkün bahçesine gömülmüş. Bu kadar yani. Niceleri öldürülmüş.

Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yasa yapıcılık vesaire. Yani halk bile yapsa bu ehliyetsizlikdir. Yazık kendine yazık eder. Ama öyle de değil. Senin adına birileri karar veriyor. E buna ne zaman itiraz edilecek? Hakkaniyet neresinde bunun? Ehliyet neresinde bulun? Liyakat neresinde bulun? Peki burada durum düzeltilmeden burada birkaç fırın ekmek yemeden, emek ortaya koymadan yemek olur mu? Hak ediş olur mu? Bir taraftan devlet adamları Allah'ın şeriat yapma yetkisini gaspetmiş.

Ondan sonra öbür taraftan din adamları da geçmiş şefeat yetkisini gasbetmş. Şefaat de bakın şefaat de şeriat ilişkilidir. Hani Allah'ın izin vermediği halde şefaatçiler kimlerdir? Birçok ayeti kerimede var.

Burada da öyle geçiyor. Allah'ın izin vermediği yasa yapıcılar. Allah'ın izin vermediği şeriat yapıcılar.

Şeriat meşruiyet demek, yasa demektir. Zaten onu bile anlamamışlar ki biz şeriata karşıyız diyorlar. Yani biz yasaya, meşruiyete karşıyız. Biz kayrı meşruyuz diye bağır bağır bağıran sözde aydınlar, akademisyen görmedi mi bu halk? Adam ben yasa dışıyım diyor. Ben illegalim diyor. Ben kaçkınım diyor. Ben anarşist, teröristim diyor. Bunu kelli felli insanlar söylüyor. Yasa yapmaya kalkıyor. Daha ötesine gerek yok. Burada zaten dakika bir gol bir. Ve devlet adamları Allah'ın şeriat yapma yetkisini kaspetmiş. Bir kısmı da geçmiş din adamı şefeati gasbetmiş, al gülüm ver gülüm.

Benim şeyhim şefaat eder. Hocam şefaat eder. Şu bu şefaat eder. Şeriatsız şefaat olmaz. Emeksiz yemek olmaz. Önce şeriatı tesis edeceksin ki, meşruiyeti koyacaksın ki o zaman kurtulma, şifa da aynı bağlamdadır, şefeat olcak. Şifa olacak. Reçete kullanmadan Allah'ın şifa ayetlerine uyum sağlamadan gerekeni yapmadan, tedavi olmadan şifa olur mu? Peki en basit Allah'ın yasama hakkı bile gasp edilerek, eşkıyalıkla şefeat olur mu? Allah o zaman "la tenfeu şefaate şafiin" buyurur. Onlara şefaat edicilerin hiçbir faydası olmaz.

Sen sala etmeyeceksin, davaya omuz vermeyeceksin. Efendim miskinleri kollamayacaksın. Allah'ın rızkının adil paylaşımı ve sömürüye karşı Siyoni sömürüye ve diğer sömürlere karşı direnmeyeceksin. Dalanlarla beraber gününü gün edeceksin, dalacaksın sonra din gününü yalanlayacaksın ondan sonra şefaat öyle mi? Şu bana şefaat edecek, bu bana şefeat edecek, avucunu yalarsın.

Dolayısıyla şeriatsız devlet adamlarının şefaatsiz din adamları olur. Şeriatsız devlet adamlarının, din adamlarının şefeati de olmaz. Ne o şeriat ne o şefaat. Şeriatsız şefaat olmaz. İlaçsız, devasız tedavisiz şifa olmaz. Gerekeni yapacaksın, şer'i yasalara uyacaksın o zaman Allah sana şefaat eder.

Allah sana bir şekilde şefaat eder. Ama şeriatı arayıp sormuyorsan, meşrulluktan gitmiyorsan gayrimeşru yollara bulaşıyorsan bırak şefaati sen cehennemin dibini boylarsın. Hem de öyle beden ölerek kurtulmak değil, bu dünyadaki hastalıklarda en azından ölerek dünya zahmetinden kurtulursun.

Ama öbürü öyle değil. Ebedi hayatı öldürüyorsun. Ebedi hayatı öldürüyorsun. Şu andaki ölüm gibi değil. O sadece adres değiştirme. O kadar. Bakın o bile acı geliyor.

Ama bir de gerçek ölüm ki. Yani hafriyat olmak. Çöp olmak. Ölüp kurtulmak yok. Lâ yemûtu fîhâ velâ yahya. Orada ne ölüm ne yaşam. Hafriyat, çer çöp. Sürekli bir havasız, susuz işkence. Bir de farkında. Hekim başında çöplüğü düşünün. Patladı. Oradaki çöpler, çekilen ızdıraptan farkındalık var mı? Farkında mı? Farkında değil çöp ya. Bilinç yok. Ama sen farkında olacaksın. Sen de öyle bir çöp olacaksın. Ama farkında olacaksın. İşte o yeter sana. Bitmez çile. O yeter. Birileri, bu dünyada beğenmediklerin, jaka sattıkların var ya. Senin üstünde cennet teknolojilerini kullanacak.

Ama sen çer çöp olacaksın ğayya kuyusund, cehennem çukurunda.

Dolayısıyla aklımızı başımıza alalım. Şeriatsız şehitlik de olmaz. Şeriatsız şefeat da olmaz. Önce şeriat sonra şefaat.