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Yaşam Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?
Yaşam

Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak isimli yarışma programında sorulan bir sorunun ardından pek çok kişi 'sergüzeşt' kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, sergüzeşt ne demek?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 08:50:00 -
Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak isimli yarışma programında "Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?" sorusu soruldu. Peki, sergüzeşt ne oluyor?

Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?

Samipaşazade Seai'nin bir romanının adı da olan sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?

A) Başına buyruk

B) Güzel yüzlü

C) Macera

D) Yolculuk

Sorunun doğru cevabı C şıkkı ‘Macera’dır.

Sergüzeşt: Macera

"İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp birtakım sergüzeştler geçirmek ister." - Refik Halit Karay

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