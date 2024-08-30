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Spor Sergio Ramos'tan transfer kararını verdi! Dünyaya açıkladı: Onayı aldık, bu sezon takımlar zorlanacak
Spor

Sergio Ramos'tan transfer kararını verdi! Dünyaya açıkladı: Onayı aldık, bu sezon takımlar zorlanacak

Yeniakit Publisher
2024-08-30 20:50:00 - 2024-08-30 20:53:41
Sergio Ramos'tan transfer kararını verdi! Dünyaya açıkladı: Onayı aldık, bu sezon takımlar zorlanacak

Geçtiğimiz sezon transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile de gündeme gelen İspanyol stoper Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu. İşte tüm detaylar...

La Liga dikkat çeken isimlerinden Sergio Ramos ayrılığını dünyaya açıkladı

Geçtiğimiz sezon La Liga takımlarından Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Sergio Ramos, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrıldı. Yeni kulüp arayışında olan Ramos, transfer kararını verdi.

Bu sezon takımlar zorlanacağı belirtiliyor.

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