Sergi 14 Kasım’da Ankara’da açılacak! Ahıska Türkleri’nin 82 yıllık sürgün acısı sergiye yansıtılıyor

Ahıska Türklerinin ana vatanlarından koparıldığı sürgünün üzerinden 82 yıl geçti. Yaklaşık 100 bin kişinin ağır şartlar altında Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine gönderildiği o dönemin izleri, Ankara’da açılacak özel bir sergiyle ziyaretçilere aktarılacak. Ahıska Türklerinin maruz kaldığı haksız sürgünü, tarihi adaletsizliği ve Ahıska Türklerinin haklı davasını daha geniş çevrelere duyurmayı amaçlayan "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, 14 Kasım'da Ankara'da açılacak.

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden (DATÜB) yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, Dışişleri Bakanlığı katkıları, DATÜB koordinasyonu ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlandı.

Sergi, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı haksız sürgünün, tarihi adaletsizliğin ve Ahıska Türklerinin haklı davasının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesini amaçlıyor.

Yapay zeka ve dijital sanatlardan da istifadeyle interaktif şekilde kurgulanan sergi, ziyaretçilerin farklı duyularına hitap edecek şekilde modern bakış açısıyla tasarlandı.

Ahıska'nın coğrafi konumu ve tarihi, Ahıska Türklerinin hayatı ve kültürü, Ahıska Türklerinin sürgünü ve sürgün sonrasındaki durumu ile mevcut durumunu yansıtan farklı bölümlerden oluşan sergi için toplanan ve üretilen malzemelerin, ilerleyen dönemde Türkiye'de açılabilecek bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Serginin ilki 12-27 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde, ikincisi 21-28 Ağustos'ta Bakü Milli Tarih Müzesi'nde gerçekleştirildi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'daki serginin açılışına iştirak etti.

Ankara'daki serginin de Ahıska Türklerinin uğradıkları sürgünün 82. yılında 14 Kasım'da ziyaretçilere açılması öngörülüyor. Serginin Ankara Eski Tren Garı'nda 28 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olması bekleniyor.

Ayrıca serginin ilerleyen dönemde, Strazburg ve Brüksel'de de açılması planlanıyor, bu konuda hazırlıklar devam ediyor.

Ahıska Türkleri kimdir?

Sovyetler Birliği yönetimi, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünü 14 Kasım 1944'te, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından kopararak ağır şartlar altında Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün etti. Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü yaşamını yitirdi, hayatta kalanlar ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, kültürlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardı.

Ahıska Türkleri, sürgünden bu yana ana vatanları Ahıska’ya dönme hakkı elde edemedi.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmış halde bulunan yaklaşık 750 bin Ahıska Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor.