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Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

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Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

Salçalı makarna yaparken bu detaya dikkat ederseniz lezzet şöleni yaşarsınız.

#1
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

Akşam yemeğine hızlı yemek tarifi araştıranların ilk tercihi olan salçalı makarna tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Hem kolay hem de lezzeti çocukluktan itibaren değişmeyen salçalı makarnaya kekik de eklerseniz muhteşem oluyor. İşte adım adım salçalı makarnanın yapılışı…

#2
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

Salçalı makarna, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen en sevilen yemeklerden biri. Ancak lezzetli bir salçalı makarnanın sırrı, salçanın doğru kavrulmasında ve makarnanın haşlama suyunun kullanılmasında saklı. İşte lokanta usulü, sosu makarnaya iyice işleyen salçalı makarna tarifi...

#3
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

SALÇALI MAKARNA İÇİN MALZEMELER 1 paket makarna (500 gram) 2 yemek kaşığı domates salçası 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ 2 diş sarımsak (isteğe bağlı) 1 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber Yarım çay kaşığı karabiber İsteğe göre 1 çay kaşığı kekik 1 çay bardağı makarna haşlama suyu

#4
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR? 1. Makarnayı haşlayın. Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Tuz ekleyerek makarnayı paketin üzerindeki süreye göre haşlayın. Süzmeden önce bir çay bardağı haşlama suyunu ayırın.

#5
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

2. Salçayı kavurun. Tavaya zeytinyağı ve tereyağını alın. İsteğe bağlı sarımsağı ekleyin. Ardından domates salçasını ilave edip kısık-orta ateşte 2-3 dakika kavurun.

#6
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

3. Sosu hazırlayın. Ayırdığınız makarna suyunu salçaya ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber ilave ederek sosu karıştırın.

#7
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

4. Makarna ile buluşturun. Haşlanan makarnayı sosun içine alın. 1-2 dakika karıştırarak sosun makarnaya iyice işlemesini sağlayın. Sıcak servis edin.

#8
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

Salçayı çiğ kokusu gidene kadar kavurun, ancak yakmayın. Makarnayı fazla haşlamayın; hafif diri kalması sosla birleştiğinde daha iyi sonuç verir. Haşlama suyundaki nişasta, sosun makarnaya tutunmasını sağlar. Daha yoğun lezzet için tereyağı kullanın. Servis sırasında üzerine rendelenmiş kaşar veya parmesan ekleyebilirsiniz.

#9
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

EN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI

#10
Foto - Salçalı makarna yapmanın püf noktasına dikkat! Bol kekikle muhteşem yemek

Makarnayı süzdükten sonra soğuk suyla yıkamayın. Böylece sos makarnanın yüzeyine daha iyi tutunur.

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