Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı!

Beşiktaş'ı 2021'de hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu yapan Sergen Yalçın, 9 Aralık'ta görevinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Sergen Yalçın yeniden kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ama bu kez teknik direktör olarak değil...

Beşiktaş’a 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın, geçen sezon ise kötü sonuçların ardından takıma veda etmişti. Görevi bıraktıktan sonra tatil yapan ve futboldan uzak kalan Yalçın’ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri sonrasında Beşiktaş’tan 9 Aralık’ta ayrılan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönüyor.

Bu kez TV kanalında değil, aylık bir derginin Youtube kanalında yorum yapacak olan Yalçın’ın tercihi eleştirildi.

Beşiktaş’ı şampiyon yaptığı sezonda büyük beğeni toplayan ancak sonraki sezonda da eleştirilerin hedefi haline gelen Sergen Yalçın’ın yeni sezon öncesi birçok teklif gelmesine rağmen teknik direktörlük yapmayacak olması Beşiktaş taraftarlarını da şaşırttı.

Twitter’da paylaşılan fotoğraf sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın’a eleştiride bulundular.

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