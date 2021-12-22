Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

Takımın Championship'te 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'la ile görüştü

İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü. Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.