Sergen Yalçın'ın son hali şok etti!
Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Sergen Yalçın'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir hayli zayıfladığı görülen Sergen Yalçın'ın saçlarında ve sakallarındaki değişim sevenlerinin dikkatini çekti.
Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Sergen Yalçın'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir hayli zayıfladığı görülen Sergen Yalçın'ın saçlarında ve sakallarındaki değişim sevenlerinin dikkatini çekti.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın sonunda konuştu. Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Yalçın'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Sergen Yalçın için ''Hoca canlı yayına çıkarken makyaj mı yapmış?" şeklinde yorumlar yaptı.
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