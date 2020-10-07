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Spor Sergen Yalçın’dan yönetime cevap! ‘Size garanti veremem’
Spor

Sergen Yalçın’dan yönetime cevap! ‘Size garanti veremem’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:25:00 -
Sergen Yalçın’dan yönetime cevap! ‘Size garanti veremem’

Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

"Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin''

Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti veremem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

Bir yabancı daha askıya alınacak

Beşiktaş'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor. Douglas, Mirin ve Lens kadro dışı. Bu oyunculara ek olarak Boyd, N'Koudou ve Ajdin Hasic'ten birinin daha lisansı dondurulacak.

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