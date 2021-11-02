Sergen Yalçın'dan Sporting itirafı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile oynayacakları maçın öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Çok basit goller yedik"

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bölümler halinde oynadığımız oyunlar bizi tatmin etti ama sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık ve oynadığımız maçlarda çok basit goller yedik. Oynadığımız takımlar güçlü takımlar ama biz de kendi ülkemizin şampiyonuyuz."

"Sakatlıklar takımın ritmini bozdu"

"Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. 2-3 maç arka arkaya aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Oyun ritmini yakalayamadık ve bu da bizim için bazı sorunlar yarattı."

"Huzur konusunda bir sıkıntımız yok"

"Önümüzde çok uzun bir süre var. Oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri dönecekler diye düşünüyorum. Huzur konusunda bir sıkıntımız yok, iletişim iyi, hepimizin birbiriyle diyalogu gayet iyi ama bunu biraz daha çalışıp sonuca döndürmemiz gerek."

"Grupta oynanan bütün maçlar zor"

"3 maç oynadık, 3 maçı kaybettik. Yarın yeni bir maç, hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Bu kolay mı, zor ama bu grupta oynanan bütün maçlar zor."

"Buna şükrediyoruz çünkü..."

"Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Yarın 5-6 oyuncumuz yine yok. Buna şükrediyoruz çünkü daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu."

"Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor"

"Beklemediğimiz bir ortam oluştu sakatlıklar konusunda ama oyunun içinde bunlar var. Bazen oyuncuların performansı aşağı düşebiliyor, oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor, bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor."

"Oynadığımız oyun, skor oyunu. Oranın da önemli olması gerekiyor. Oyuncularımız gelecek. Şu anda çok erken, bizimle ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız, huzurluyuz, içeride yaşadığımız bir sorun yok."

"Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum"

"Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, iç sahada oynuyorlar, İstanbul'da bize karşı kazandılar, favori olmaları gayet normal ama biz de eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. Yarın da iyi bir oyunla buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz."

"Korner bölümüne mutlaka önlem alacağız"

"Sporting, iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da yediğimiz goller, 3 tane kornerden. Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız."

"Her şeyi yanlış anladığınız gibi..."

"Şanssızlık derken, her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız. Oyunun tamamında şans çok önemlidir. İyi oynarsın, şansın olursa golü bulabilirsin. Şans faktöründen bahsederken, bundan bahsetmeye çalıştım, konuyu başka yerlere götürdünüz."

"Ne kadar iyi oynarsan oyna, şanstan bunu kastetmiştim ama siz dediklerimle ilgili farklı şeyler algıladınız."

"Geçen sezon da iyi başlamadık"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, "Geçen sezon da sezon başında iyi başlamadık. Sonrasında ivme yakalayıp başarıyla devam ettik, bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum." dedi.