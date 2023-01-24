Sergen Yalçın'dan heyecanlandıran paylaşım! Geri mi dönüyor?

2020/21 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olan ve sonraki sezonun yarısında görevi bırakan Sergen Yalçın'ın sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor. Bir süre dinlenmek istediğini ve takım çalıştırmayacağını açıklayan Sergen Yalçın'ın paylaşımını taraftarlar farklı şekilde yorumladı.

Beşiktaş'ın başında yaşadığı şampiyonlukla kendinden söz ettiren Sergen Yalçın kariyer basamaklarını birer birer tırmanmak istiyor. Her zaman yurt dışında bir takım çalıştırmak istediğini dile getiren tecrübeli ismin yaptığı paylaşım gündem oldu.

Zayıflamış son haliyle taraftarın beğenisini toplayan Sergen Yalçın, takım elbise ve futbol topuyla bir paylaşımda bulundu. Kısa süre içinde 50 binin üstünde beğeni alan bu paylaşım için birçok iddia ortaya atıldı. Bazı taraftarlar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe döneceğini bazıları ise yorumculuğa başlayacağını öne sürdü.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.