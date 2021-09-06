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Spor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Son şampiyon Beşiktaş'ın teknik patronu Yalçın, Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic gibi dünya çapında futbolcuların transfer edilmesinin kendisinin görevini yapmasında sıkıntı olabileceğini iddia edenlere cevap verdi. Sergen ayrıca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:35:00 -
Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, “Los Galacticos”un başında olmanın kendisi için zor değil, kolay olacağını anlattı. Hedefini Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi olarak belirledi. Fatih Terim’in yıldız oyunculardan kurtulup, çalışılması daha kolay isimlere yönelmesiyle rahatlayıp rahatlamadığı soruldu.

Fatih Terim'e 'iyi futbol' göndermesi

Yalçın’ın cevabı daha önce tekrarladığı gibi, “İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Herkesinin seçimleri kendine. General de bir asker. Önemli olan generale de asker olduğunu anlatmak” dedi. Kendisinin de Alex, Batshuayi ve Pjanic’e bunu anlatacağını söyledi.

Sergen Yalçın asıl hedefinin Avrupa olduğunu söylerken, “Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmamız bize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Süper Lig’den daha çok, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak zorundayız.” dedi. Avrupa’da Beşiktaş’ın ismini gururla duyurmak istediklerinin altını çizdi.

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