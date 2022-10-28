Sergen Yalçın'dan beklenen cevap geldi!
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlıları çalıştırdığı 4 senede üst üste 2. şampiyonluk alıp, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkan Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Bu imzanın ardından Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot'tan olay bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlıları çalıştırdığı 4 senede üst üste 2. şampiyonluk alıp, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkan Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Bu imzanın ardından Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot'tan olay bir iddia ortaya atıldı.
Kolot, "Sergen Yalçın, 'Başkan bize oyun oynadı. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar." dediğini ifade etti. Sergen Yalçın'dan bu iddialara jet hızıyla cevap geldi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı takımın başına geçti. Sağlık kontrollerinin ardından hemen antrenmana geçen Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Kolot, ''Sergen'le görüşüldü; kendisine 'bekleyin' dendi. Ama haber vermediler. Sergen Yalçın, 'Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar' diyor."
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın iddialarına yönelik açıklama yaptı. Işık, "Yalan haber! Az önce Sergen Yalçın'la da konuştum, "Külliyen uydurma" ifadelerini kullandı.
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