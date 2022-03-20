Sergen Yalçın'a çok sert tepki: Paran mı bitti?
Son olarak Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Sergen Yalçın'ın Survivor Birleşme Partisi'nde jüri üyesi olarak görev alacak olmasına taraftarlar çok sert tepki gösterdi.
Son olarak Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Sergen Yalçın, Survivor Birleşme Partisi'nde jüri üyesi olarak görev alacak. Daha önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu programlarda jürilik yapan Yalçın'a bu kararı sonrası Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi. Taraftarlar, Yalçın'ı “Parası bitti” sözleriyle itham etti.