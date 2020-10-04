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Spor Sergen Yalçın: Yapana sorun
Spor

Sergen Yalçın: Yapana sorun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:44:00 -
Sergen Yalçın: Yapana sorun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgi ile ilgili konuştu.

Yalçın, Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını, beklentinin çok uzağında olduklarını, bu maçı kazanma ihtimallerinin çok zor olduğunu belirtti.

Oyunun karşılığının mağlubiyet olduğunu, bunun doğru olmadığını, bunun birçok sebebi olduğunu belirten Sergen Yalçın, bireysel oyuncu anlamında da konuşması gerektiğini, ama oyuncuları öne atmak istemediğini, maalesef oynanan oyunun verilen mücadele çok sağlıklı gibi görünmediğini belirtti.

İplerin çok çabuk kopma noktasına geldiğini, birçok nedeninin olduğunu, Mart ayından beri birçok problemin olduğunu, bunları paylaşmak istemediğini ifade eden Sergen Yalçın, transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak istediğini, bu skorların ardından bahane gibi söylemenin doğru olmadığını, oyunun vasat olduğunu söyledi.

Kazanma arzusundan, mücadeleden uzak bir oyun olduğunu, sakatların, yenilerin bulunduğunu ifade eden Yalçın, oyun anlayışını oturtamadıklarını bildirdi.

"Transferi yapana sorun"

"Transfer olacak mı?" sorusunda siyah-beyazlı yönetimi işaret eden Yalçın, "Transferi yapanlara sorun transferi. Ben cevap vermek istemiyorum." dedi.

Yalçın'ın bu sözlerini değerlendiren Önder Özen ise, "Sergen Yalçın, yönetimi hedef almayan bir açıklama yapsa daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.

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