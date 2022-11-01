Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu! Beşiktaş'la görüştü mü?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına katılan tecrübeli çalıştırıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Şenol Güneş tercihinden önce adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın yine verdiği demeçlerle gündeme oturdu. Geçtiğimiz sene de aynı programa konuk olan ve hayranlarının beğenisini toplayan Sergen Yalçın yine sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV 100'deki Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Siyah-beyazlıların başında 2 kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programla bozdu.

"HAKKIMDA YAZILANLAR YALAN"

"Hakkımda yazılan her şey yalan. Yazık insanlara! Buna cüret etmeyin, çok sert karşılık veririm"

"İNSANLARA ANLATAMADIM"

"Şampiyonlar Ligi'nde herkes kolay grup dedi, ben öyle olmadığını söyledim. Başarısızlık böyle geliyor işte. Çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama insanlara anlatamadım."

Beşiktaş'la görüştü mü? Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş'la görüşme olmadı. Yeni hoca geldi. Başarılı bir hoca geldi. Benim adımın bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum" dedi.

Beşiktaş'la isminin anılması hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Yapılan haberler yalan. Görüşme, anlaşma olmadı. Yeni hoca geldi. Başarılı bir hoca geldi. Benim adımın bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Beşiktaş çok büyük camia. 100. yılda şampiyonluk golünü attığım camia. Ötesi var mı?" dedi.



