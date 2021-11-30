Sergen Yalçın O'nu istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istedi. İngiliz basını transferi doğrularken alacağı ücreti de açıkladı.

14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı.

Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla devam kararı aldı.

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

Everton sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile mukavele uzatmak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak Cenk için Beşiktaş devrede.

30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse ocakta Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. 30 yaşındaki forvet, Everton'da 58 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.