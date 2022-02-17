Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar sosyal medyadan Sergen Yalçın'a geri dön çağrısında bulunurken Yalçın kariyeri hakkında kararını verdi.

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun mimarı Sergen Yalçın, siyah beyazlılardan bu sezon alınan başarısız sonuçlar sonrasında 15. haftada ayrılmış ve takımın başına Önder Karaveli getirilmişti. Beşiktaş taraftarları son haftalarda Sergen Yalçın'ın tekrardan takımın başına geçmesi için sosyal medyada adeta kampanya düzenlemişti. Başarılı teknik adamın önceliğinin Avrupa olduğu öğrenildi.

Star'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ardından 49 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın hayalinin Avrupa'da takım çalıştırmak olduğunu söylemişti.

Yeni sezon kararı

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından yeni bir takımla anlaşma sağlamayan ve dinlenmeye çekilen Sergen Yalçın'ın yeni sezonda Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve önceliğinin İspanya La Liga olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ile 82 maça çıkan deneyimli teknik direktör, bu müsabakalarda 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Beşiktaş, Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.