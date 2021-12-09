Sergen Yalçın istifa etti
Ligde ve Avrupa'da başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti. Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu.
Siyah Beyazlı takımın saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiyor.
Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak.
Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Kayserispor maçında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli olacak.