  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın: Hayat devam ediyor
Spor

Sergen Yalçın: Hayat devam ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0’lık Sporting yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 02:46:00 -
Sergen Yalçın: Hayat devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenilerek tur şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyundan ve yenilgilerden kendisinin sorumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sorumlu benim"

"Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim.

"Başka bir kulvar"

Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal.

"Panaltı moralimizi bozdu"

Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı.

Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık.

Hayat devam ediyor

Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Erdoğan öldü" diyen solak troller şamarın nereden geldiğini anlamadı! İşte Erdoğan'ın yeni görüntüleri

Solak trol ordusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medyada başlattığı “öldü” yaygarasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan toka..
Libya'dan flaş açıklama: Türkiye ile imzaladığımız anlaşma olmasaydı...
Gündem

Libya'dan flaş açıklama: Türkiye ile imzaladığımız anlaşma olmasaydı...

Darbeci Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına Türkiye ve Katar hariç tüm ülkelerin göm yumduğunu dile getiren Libya Devlet Yüksek Konsey..
Asgari ücret açıklaması! Milyonları heyecanlandıran oran
Ekonomi

Asgari ücret açıklaması! Milyonları heyecanlandıran oran

Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklediği 2022 asgari ücret zammına ilişkin Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör tahminini açıkladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay