Sergen Yalçın: Hayat devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenilerek tur şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyundan ve yenilgilerden kendisinin sorumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sorumlu benim"

"Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim.

"Başka bir kulvar"

Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal.

"Panaltı moralimizi bozdu"

Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı.

Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık.

Hayat devam ediyor

Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız”